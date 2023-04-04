У Леонардо ди Каприо новый роман

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо встречается с ведущей британского телешоу "Остров любви" Майей Джамой. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера издания, 48-летний Ди Каприо познакомился с 28-летней Джамой через общих друзей, после чего "послал ей розы в качестве романтического жеста". Впервые пару заметили вместе на вечеринке в Лондоне, затем они пересеклись в Нью-Йорке, а после папарацци сняли Лео и Джаму в компании друзей около клуба Le Piaf в Париже.

"Лео и Майя находятся в постоянном контакте и у них уже было несколько свиданий. Они оба недавно разорвали длительные отношения, поэтому они оба не торопятся - они просто проводят время друг с другом и смотрят, как все идет", - объяснил он.

Инсайдер добавил, что Ди Каприо и Джама живут в разных странах, и они оба знают, как тяжело строить отношения на расстоянии.

"У Майи раньше были отношения на расстоянии, она знает, что это тяжело. Лео ухаживает за ней, ему нравится проводить с ней время", - уточнил он.

В прошлом году Леонардо Ди Каприо расстался со своей возлюбленной, моделью Камиллой Морроне. После этого актеру приписывали романы с американской супермоделью Джиджи Хадид и молодой моделью из Израиля Эден Полани.