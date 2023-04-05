Крис Хемсворт готов отказаться от съемок: страшный диагноз

Могучий Тор, как выяснилось, панически боится деменции. Исполнитель роли Тора Крис Хемсворт планирует сбавить обороты в своей более чем успешной карьере из-за высокого риска развития у него Альцгеймера.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после обследования актер, которому сейчас всего 39 лет решил, что как только он отработает все имеющиеся у него контракты, а это еще четыре проекта, он будет более избирателен и станет меньше нагружать себя работой в Голливуде.

Хемсворт заявил, что начнет заниматься умственной деятельностью и больше проводить время с семьей.