Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в ремейке «Русалочки»

Режиссер ремейка "Русалочки" Роб Маршалл заявил в интервью Entertainment Weekly, что вел переговоры с певцом Гарри Стайлсом для участия в фильме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагалось, что музыкант может сыграть принца Эрика в новой экранизации сказки про русалочку Ариэль. По словам Маршалла, Стайлс отказался от роли, поскольку хотел играть персонажей в более мрачных фильмах, нежели в мюзиклах.

"Мы встретились с ним. Он был прекрасен. Какой замечательный парень. Но в конце концов, он действительно почувствовал, что хочет сниматься в фильмах, которые были мрачнее", - рассказал режиссер.

Мюзикл "Русалочка" станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюбилась в принца Эрика и ради любви согласилась на сделку с коварной ведьмой Урсулой - отдала свой голос за возможность жить на суше.

Роль Русалочки Ариэль исполнила Хэлли Бейли. Джона Хауэр-Кинг сыграл принца Эрика, Мелисса Маккарти - Урсулу. Хавьер Бардем представил короля Тритона.