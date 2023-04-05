Дэвид Бекхэм станцевал сальсу с женой и восхитил сеть

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил урок сальсы вместе с женой Викторией. Видео с занятия по танцам футболист опубликовал в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в опубликованном видеоролике 47-летний Дэвид и 48-летняя Виктория танцуют сальсу под счет тренера. Футболист надел на тренировку спортивные брюки и удобную обувь, а бывшая солистка группы Spice Girls - скинни-джинсы и туфли на шпильке.

Танцы четы Бекхэм не оставили их поклонников равнодушными. "Для британцев вы оба неплохо двигаетесь в ритме сальсы", "Лучшая пара", "Не могу перестать смотреть это видео", - восхищались пользователи социальной сети в комментариях.

Дэвид и Виктория Бекхэм женаты с 1999 года. У супругов есть трое сыновей - 24-летний Бруклин, 20-летний Ромео и 18-летний Круз - а также 11-летняя дочь Харпер.