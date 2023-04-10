Дочь Барака Обамы снимет короткометражный фильм

24-летняя Малия Обама, старшая дочь Барака Обамы и Мишель Обамы, дебютирует в качестве режиссера с короткометражным фильмом. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картина будет выпущена новой продюсерской компанией обладателя "Золотого глобуса" Дональда Гловера Gilga.

"Первое, что мы сделали, это поговорили о том, что ей доведется сделать это только один раз. Ты дочь Обамы. Так что если ты снимешь плохой фильм, он будет преследовать тебя повсюду", - сказал Гловера об Обаме в разговоре с GQ.

Фам Удеорджи, креативный партнер компании Gilga, также сказал изданию: "Понимание такого авторитета, как у Малии, кое-что значит. Но мы действительно хотели убедиться, что она сможет сделать то, что хочет - даже если это будет медленный процесс".

Дочь экс-президента США уже успела сняться в сериале Гловера "Рой", премьера которого состоялась 17 марта.

В интервью Entertainment Tonight соавтор сериала Джанин Наберс сказала: "Некоторые ее предложения были дикими, но они были такими хорошими и смешными. Она невероятный писатель. Она многое привнесла. Она очень-очень предана своему ремеслу".