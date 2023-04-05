Умер звезда латиноамериканских сериалов Андрес Гарсия

Легенда мексиканских сериалов Андрес Гарсия скончался 4 апреля в своём доме в Акапулько, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Об этом сообщила супруга актера Маргарита Портильо. Её слова цитирует Deadline.

Гарсии был 81 год. Он умер от последствий цирроза печени.

Состояние звезды резко ухудшилось в прошлое воскресенье. Ему потребовалось переливание крови. Однако это не помогло.

У Гарсии более 100 работ в кино в качестве актёра, режиссера и продюсера. Наиболее известные: "Никто, кроме тебя", "Центральная больница", "Авантюристы", "Вторая жизнь".

Красавец-актер трижды женился, у него было 16 детей.