Николас Кейдж хотел бы сыграть Человека-волка

Актер Николас Кейдж признался, что хотел бы сыграть Человека-волка. Об этом сообщает screenrant.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кейдж отметил, что персонаж Человек-волк очень схож с его героем из фильма "Призрачный гонщик". Несмотря на это, артист хотел бы исполнить эту роль, так как она очень трагична.

"Понимаю, что делал что-то похожее в "Призрачном гонщице". Но думаю, что хотел бы сыграть Человека-волка. Да. Человек-волк - самый страшный и, по-моему, просто невероятно трагичный герой. Думаю, что уже было снято множество похожих картин, и мне не кажется, что сейчас будут сниматься фильмы о Человеке-волке. Но если бы меня спросили, что я хотел бы исследовать, это бы сработало", - заявил звезда.

Ранее Кейдж заявил, что не собирается сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel. По словам актера, у него нет нужды становиться участником этой франшизы. Артист признался, что не смотрит фильмы компании. Он смотреть художественные и независимые фильмы.

Кейдж старается хорошо относиться к проектам Marvel. Он назвал покойного президента Marvel Comics Стэна Ли своим "сюрреалистичным отцом".