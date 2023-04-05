Посол Великобритании встретился с участниками "Евровидения 2023" от Азербайджана

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд встретился с представителями Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023" - дуэтом TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча прошла в родном городе братьев - Загатале. Дипломат побывал у них в гостях, совершил конную прогулку, попробовал национальные блюда, спел с Туралом и Тураном Багмановыми песню и пожелал им удачи в Ливерпуле. Общение происходило на азербайджанском языке.

Напомним, что "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.

TuralTuranX выступят с композицией Tell me more во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. Авторами песни являются сами исполнители.