Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки фильма

83-летний американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки своего нового фильма "Мегалополис". Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте картины в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что работа над "Мегалополисом" продолжалась в общей сложности более 40 лет. Сценарий эпической научно-фантастической ленты был написан кинематографистом в начале 80-х годов, однако Коппола долгое время откладывал этот проект ради работы над другими, более перспективными.

В 2001 году известный по фильмам "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня" постановщик вернулся к производству "Мегалополиса", но съемки были отложены на неопределенный срок после терактов 11 сентября. Из-за трагедии были также забракованы около 30 часов пленочного хронометража с видами Нью-Йорка.

Работа над проектом возобновилась только в 2019 году. Чтобы покрыть бюджет производства киноленты, Копполе пришлось продать "значительную часть своей винной империи". Съемки стартовали 1 ноября 2022 года. Предположительно, "Мегалополис" выйдет в широкий прокат в 2024 году.

Сюжет фильма расскажет о жительнице Нью-Йорка, которая разрывается между отцом, придерживающимся "классических взглядов на общество", и своим более "прогрессивным" возлюбленным. В актерский состав картины вошли такие звезды экрана, как Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Форест Уитакер, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Обри Плаза, Шайа Лабаф, Дастин Хоффман и другие.