Назван киноляп «Игры Престолов», который стоил $2,3 млрд

Последний восьмой сезон многосерийного фильма "Игра престолов" запомнился поклонникам как неоднозначным финалом, так и киноляпом, который быстро стал популярным мемом в сети интернет, пишет портал sport24.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В целом претензии к последнему сезону от поклонников были в том, что сцены стали слишком темными. В четвертом эпизоде свет был добавлен, и тогда зрители сериала на 20-й минуте увидели, что в кадре появился стаканчик из кофейни Starbucks в тот момент, когда Тормунд говорит о Джоне Сноу.

Стакан стоял на столе перед Матерью Драконов в Винтерфелле, когда герои пировали в честь победы над Королем Ночи. Но на крупном плане актрисы Эмилии Кларк стакана не было видно.

"Новости из Винтерфелла. Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. На самом деле Дейенерис заказала травяной чай", - отшутился HBO.

Продюсер Берни Колфилд попросил у зрителей прощения за эту неточность. Он добавил, что такое случается редко, как правило, специалисты по реквизиту тщательно проверяют съемочное пространство перед началом очередного дубля.

В итоге Starbucks и "Игра престолов" упоминались в различных онлайн-источниках, на радио и телевидении 10,627 раз. Аналитическая платформа "Talkwalker" насчитала 193 тысячи таких записей за 48 первых часов. Глава компании "Hollywood Branded" Стейси Джонс заявил, что инцидент принес корпорации прибыль в $2,3 млрд.