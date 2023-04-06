https://news.day.az/showbiz/1552992.html Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом откроет программу Каннского кинофестиваля
Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом откроет программу Каннского кинофестиваля
Фильм "Жанна Дюбарри" откроет Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Премьера картины назначена на первый день кинофестиваля - 16 мая. Картина расскажет об отношениях французского короля Людовика XV и его официальной фаворитки. Режиссер и сценаристка проекта французская актриса Майвенн Ле Беско. Она также сыграла роль возлюбленного короля. Людовика XV исполнил Джонни Депп.
Съемка проекта стартовала 26 июля 2022 года. В августе кинокомпания Why Not Productions опубликовала первый снимок Джонни Деппа в роли Людовика XV.
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