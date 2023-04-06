Завершились съемки «Джокера 2»

Американская певица Леди Гага и режиссер Тодд Филлипс объявили в Instagram о завершении съемок фильма "Джокер 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Филлипс опубликовал фото со съемок картины с Гагой и актером Хоакином Фениксом. В ленте артисты сыграли Джокера и Харли Квинн.

"На этом все. Спасибо этим двоим (+ всему актерскому составу) и лучшей команде, которую могла бы предложить киноиндустрия. От начала до конца. Теперь собираюсь заползти в пещеру (монтажную) и все вместе смонтировать", - заявил режиссер.

Съемки фильма "Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса начались в декабре прошлого года. Также в картине играют Брендан Глисон и Зази Битц. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.