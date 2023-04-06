Хью Джекман рассказал о результатах медобследования

Австралийский актер Хью Джекман рассказал о результатах обследования на рецидив рака кожи. На соответствующую тему он высказался в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

54-летний Хью Джекман заявил, что результаты двух обследований на рецидив рака кожи оказались отрицательными. Актер поблагодарил поклонников и журналистов за поддержку, а также напомнил о необходимости использования солнцезащитных средств.

"Мои биопсии дали отрицательный результат! Спасибо вам всем за любовь. Я ее чувствую! И средствам массовой информации за помощь в распространении этого очень важного сообщения. Пожалуйста, не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами с высоким SPF-фактором, независимо от времени года", - написал он.

Несколько дней назад актер заявил, что начал обследование на рецидив рака кожи.

В 2013 году у Хью Джекмана впервые обнаружили базалиому. К 2017-му актер перенес порядка шести операций по удалению злокачественного образования.