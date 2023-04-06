Дженнифер Лопес раскритиковали

Дженнифер Лопес объявила о запуске своего алкогольного бренда Delola и оказалась раскритикованной фанатами, который отметили, что сама певица не пьет. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я работаю без остановки на протяжении десятилетий, и все больше и больше я понимаю, как важно наслаждаться жизнью. Я просто хотела создать что-то лучшее - что-то с лучшим вкусом, лучшими ингредиентами, что-то, что я хотела бы пить со своими друзьями и семьей, и это Delola", - сказала певица в видеоролике в Instagram, рекламируя новый напиток.

Поклонники певицы поспешили заявить в комментариях, что осуждают решение исполнительницы запустить алкогольный бренд.

"Вот это да. Это разочаровывает. Почему бы не создать бренд, учитывая, что вы открыто говорили о негативном влиянии алкоголя и что вы сами не пьете? Это так не похоже на ваш бренд, искренне любопытно, почему вы продаете алкоголь", "Дженнифер, ты не пьешь. Это то, что известно и на что ты неоднократно указывала. Я понимаю, деньги есть деньги, но ты не пьешь алкоголь", - написали фанаты.

Некоторые поинтересовались, почему Лопес решила запустить алкогольный бренд, учитывая проблемы ее мужа Бена Аффлека с алкоголем в прошлом. Из-за этого он неоднократно попадал в реабилитационную клинику.

"Капитализм наносит новый удар. Джей Ло была для меня вдохновением держаться подальше от алкоголя, хотя она говорила о том, что редко пьет, а если и пьет, то только чуть-чуть, а теперь она продвигает бренд алкогольных напитков", - написал поклонник исполнительницы.