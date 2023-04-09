Оливия Уайлд подала в суд на Джейсона Судейкиса

Звезда сериала "Доктор Хаус" Оливия Уайлд подала в суд на актера Джейсона Судейкиса за неуплату алиментов. Об этом сообщает The Blast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Оливии Уайлд, она не получила от Джейсона Судейкиса ни цента, хотя тот зарабатывает больше нее. Актриса намерена через суд взыскать алименты с бывшего супруга, а также обязать его оплатить услуги ее адвоката и все судебные расходы.

"Хотя Джейсон и я разделили некоторые расходы на детей, такие как их обучение в школе, - на мне 100% расходов на уход за детьми, когда они со мной, включая, помимо прочего, их питание, одежду, уход, внеклассные мероприятия и транспортные расходы", - говорится в заявлении Уайлд.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис начали встречаться в 2011 году, а в 2013-м обручились. В 2014 году у актеров родился сын Отис Александр, а в 2016-м на свет появилась Дэйзи Джозефин. В 2020-м пара рассталась.

В августе 2022 года Оливия Уайлд выиграла суд об опеке над детьми у Джейсона Судейкиса.