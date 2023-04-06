Amazon планирует снять сериал

Компания Amazon работает над сериальной адаптацией фантастического романа Филипа К. Дика "Кланы Альфанской луны", утверждает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К проекту прикреплены бывший президент ABC Studios Патрик Моран, актер и продюсер Джон Легуизамо ("Мулен Руж!"), а также дочь писателя Иза Дик Хэкетт, руководящая компанией Electric Shepherd Productions, которая занимается адаптациями Дика.

Шоу описывают как "прорывную, смешивающую жанры научно-фантастическую комедию об отчаянных попытках сбежать, а в конечном счете необходимости принять свои недостатки". Отмечается, что история будет рассказана от лица членов латиноамериканской семьи, направляющихся "на новую далекую луну".

В романе "Кланы Альфанской луны" пациенты психиатрической лечебницы создают собственное самоуправляемое общество (на одном из спутников в далекой звездной системе), которое во многом превосходит социум "здоровых" землян. Книга ставит под сомнение понятие психической "нормы".

Как напоминает Variety, до этого Amazon уже выпускала два сериала по Дику: антиутопию "Человек в высоком замке" и антологию "Электрические сны Филипа К. Дика". Также компания работает над сериалом "Бегущий по лезвию 2099", который станет еще одним продолжением фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", основанного на романе "Мечтают ли андроиды об электроовцах?".