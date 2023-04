Рэпер Пи Дидди платит Стингу $5 тысяч в день

53-летний Пи Дидди использовал сингл Стинга 1983 года Every Breath You Take в своей песне 1997 года I'll Be Missing You без разрешения и теперь выплачивает ему $5 тыс. в день. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рэпер решил раскрыть точное значение денежных выплат после того, как в интернете всплыло интервью Стинга The Breakfast Club в 2018 году, где он заявил, что получает от Пи Дидди $2 тыс. в день

"С любовью к моему брату Стингу", - добавил исполнитель в своем сообщении в Twitter.

В интервью 71-летний музыкант поделится, что у него попросили разрешения на использование сингла только после его выхода. "Сейчас мы очень хорошие друзья. Это была прекрасная версия этой песни", - сказал Стинг.

Песня I'll Be Missing You стала данью памяти американскому рэпер The Notorious B.I.G., который умер в 1997 году в возрасте 24 лет. Фэйт Эванс, его бывшая жена, аккомпанировала Дидди в треке вместе с группой 112. После выхода трек возглавил чарт Billboard Hot 100 и принес Дидди награды на церемонии Billboard Music Awards 1997 года за лучшего рэп-исполнителя и лучшую рэп-песню.