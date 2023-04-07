Джонни Депп возвращается на экраны

Американский актер Джонни Депп возвращается на большие экраны после вынужденного длительного перерыва в карьере.

Как передает Day.Az, об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Первое появление на экранах Джонни Деппа после скандального развода с бывшей супругой Эмбер Херд ожидается в 2023 году на Канском кинофестивале. Актера покажут в роли Людовика XV в картине "Жанна Дюбарри". Художественный фильм режиссера Майвенн Ле Беско расскажет о взаимоотношениях французского короля с его главной фавориткой. Премьера состоится 16 мая, через 15 месяцев кинолента будет доступна для просмотра на Netflix.

Напомним, летом 2022 года Джонни Депп выиграл судебный спор с Эмбер Херд о домашнем насилии, который оказал значительное влияние на репутацию и карьеру актера. Сейчас звезда ведет уединенную жизнь в английском поместье Сомерсете. По его словам, в маленьком поселении он может "быть самим собой" без преследования папарацци.