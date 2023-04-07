Названа причина смерти 59-летнего рэпера Coolio

Представитель семьи Coolio сообщил результаты экспертизы, раскрывшей причину смерти рэпера. Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джарел Поузи заявил, что Coolio скончался в результате случайной передозировки лекарственным препаратом. Также в организме музыканта были найдены следы наркотических веществ. Уточняется, что астма Coolio и многолетнее курение сигарет также сыграли роль в его смерти и неспособности его организма дать отпор.

Семья рэпера планирует выпустить о нем несколько документальных фильмов и сохранить культурное наследие Coolio. Изначально врачи подозревали, что артист скончался от остановки сердца.

29 сентября сообщалось, что Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви - младший) умер в возрасте 59 лет. Тело музыканта нашел его друг лежащим на полу в доме в Лос-Анджелесе - он скончался до приезда "скорой".

Coolio записал совместно с рэпером L. V. композицию "Gangsta's Paradise" к фильму "Опасные умы" 1995 года. В связи с этим картина была номинирована на премию канала MTV в категории "Лучшая песня".