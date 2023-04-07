Кортни Лав почтила память Курта Кобейна

Кортни Лав почтила память своего покойного мужа Курта Кобейна спустя 29 лет после его трагической смерти. Соответствующий пост певица разместила в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

58-летняя Кортни Лав опубликовала в личном блоге черно-белый снимок с изображением рук своего бывшего мужа, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна.

"Это один из немногих образов, который заставляет меня сильно по нему скучать. Но он пел со мной, и часто, и действительно был тронут нашей буддийской практикой. Таким образом, я знаю, что он в более просветленном месте, чем мы здесь. Мы любим тебя и скучаем по тебе", - написала Кортни Лав.

Дочь Кортни Лав и Курта Кобейна тоже почтила память отца, опубликовав архивный снимок семьи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"Жизнь подобна волне, разбивающейся о берег, а смерть подобна волне, возвращающейся обратно в океан, в свое самое естественное состояние. Держите своих близких крепче", - написала Фрэнсис Бин Кобейн.

8 апреля 1994 года фронтмен группы Nirvana был обнаружен мертвым в оранжерее возле гаража собственного дома в Сиэтле. По версии следствия, Курт Кобейн вколол себе несовместимую с жизнью дозу героина, после чего выстрелил себе в голову из дробовика.