У продюсера Иосифа Пригожина диагностировали микроинсульт

Издание "Пятый канал" сообщает, что продюсер Иосиф Пригожин отказался от госпитализации после ухудшения самочувствия во время съемок телешоу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, также сообщается, что медики, прибывшие на вызов шоумена, диагностировали у него транзиторную ишемическую атаку, также известную как микроинсульт. Отмечается, что симптомы микроинсульта проходят в течении часа. Пригожин продолжил участие в съемках после улучшения самочувствия. Позже медики еще раз нанесут визит шоумену.

Накануне сообщалось, что Иосифу Пригожину во время съемок телешоу "Звезды сошлись" вызвали скорую помощь. По словам соведущей продюсера Леры Кудрявцевой, на подготовительном этапе передачи у него поднялось давление. Также Кудрявцева рассказала, что у Пригожина онемела половина лица. "Вызвали "скорую", прокапали. Будем надеяться, что все будет хорошо", - указала телеведущая. Сам Пригожин комментариев об инциденте не давал.