Умер звезда S Club 7 Пол Каттермол

Вокалист британской группы S Club 7 Пол Каттермол умер в возрасте 46 лет через несколько месяцев после того, как коллектив объявил о своем осеннем туре по воссоединению, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Variety.

"С большой печалью мы объявляем о неожиданной кончине нашего любимого сына и брата Пола Каттермола", - передает журнал.

Артиста обнаружили в своем доме в Дорсете 6 апреля, причина смерти пока неизвестна. Полиция утверждает, что подозрительных обстоятельств не установлено.

Несколько месяцев назад группа сообщила о воссоединении для 25-летнего юбилейного тура с 11-дневным туром по Великобритании и Ирландии в конце 2023 года.