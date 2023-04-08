Умер звезда S Club 7 Пол Каттермол
Вокалист британской группы S Club 7 Пол Каттермол умер в возрасте 46 лет через несколько месяцев после того, как коллектив объявил о своем осеннем туре по воссоединению, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Variety.
"С большой печалью мы объявляем о неожиданной кончине нашего любимого сына и брата Пола Каттермола", - передает журнал.
Артиста обнаружили в своем доме в Дорсете 6 апреля, причина смерти пока неизвестна. Полиция утверждает, что подозрительных обстоятельств не установлено.
Несколько месяцев назад группа сообщила о воссоединении для 25-летнего юбилейного тура с 11-дневным туром по Великобритании и Ирландии в конце 2023 года.
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