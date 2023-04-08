Режиссерку нового фильма с Джонни Деппом обвинили в нападении

Режиссерку исторической драмы с Джонни Деппом "Жанна Дюбарри" Майвенн обвинили в нападении на журналиста, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

7 апреля главный редактор французского журнала "Mediapart" Эдви Пленель подал на постановщицу в суд. В своем иске Пленель утверждает, что Майвенн напала на него в конце февраля 2023 года, когда он ел в одном из ресторанов Парижа.

По его словам Майвенн, которая сидела одна за соседним столиком, якобы подошла к его столу, схватила за волосы, а после плюнула в лицо, не сказав ни слова.

Сам Пленель настаивает, что глубоко "травмирован этим инцидентом". Разбираясь в причинах поступка режиссерки, Variety обращает внимание на то, что в прошлом журнал "Mediapart" выпускал серию сенсационных статей-расследований относительно бывшего супруга Майвенн, режиссера Люка Бессона. В этих публикациях приводились доказательства виновности Бессона в серии насильственных действий сексуализированного характера.

Майвенн и Бессон были женаты пять лет в период между 1992 и 1997 годами. На момент заключения брака Майвенн было 16 лет, а Бессону - 33. У экс-супругов есть общая дочь Шанна Бессон.

Недавно стало известно, что новая картина Майвенн, историческая драма "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, откроет предстоящий 76-й Каннский кинофестиваль.