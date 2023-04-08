Демсон Идрис сыграет вместе с Брэдом Питтом в драме про «Формулу 1»

Звезда сериалов "Снегопад" и "Рой" Демсон Идрис присоединился к Брэду Питту в драме про "Формулу 1", сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что помимо основного кастинга на роль, Идрис также лучше всех кандидатов справился со специальным заданием, связанного с навыками экстремального вождения автомобиля.

Известно, что сюжет будущего фильма расскажет историю возрастного гонщика (Брэд Питт), который вернется в профессию в качестве наставника для молодого приемника по гоночной команде (Демсон Идрис).

Среди продюсеров проекта значится семикратный чемпион гонок Формулы-1 Льюис Хэмилтон, а режиссером ленты станет Джозеф Косински ("Топ Ган: Мэверик").

Премьера фильма состоится эксклюзивно на онлайн-платформе Apple TV+.

Впервые о том, что Питт сыграет гонщика "Формулы 1" стало известно еще осенью 2022 года. Позже в рамках подготовки для роли актер посетил гонки "Формулы 1" в США.