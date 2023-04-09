Меган Фокс и Machine Gun Kelly помирились

Актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly помирились и "стали ближе, чем когда-либо". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер, более известный под творческим псевдонимом Machine Gun Kelly, воссоединились после ссоры и наслаждаются отдыхом на Гавайях. Пара попала в объективы папарацци во время прогулки по пляжу.

"Они официально вместе после того, как пережили сложный период в отношениях. Последние несколько месяцев были тяжелыми для них обоих, но они вместе отправились лечиться, и это сработало. Они стали ближе, чем когда-либо", - цитируют журналисты слова инсайдера.

Впервые о романе Меган Фокс и Machine Gun Kelly стало известно в июне 2020 года. В январе 2022 года они объявили о помолвке.

В феврале 2023 года пару заподозрили в расставании. Сообщалось, что музыкант изменил актрисе с гитаристкой Софи Ллойд.