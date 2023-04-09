Николасу Кейджу спилили зубы ради роли графа Дракулы

Чтобы полностью вжиться в новую роль, 59-летний обладатель "Оскара" Николас Кейдж пожертвовал собственными зубами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, их спилили под корень, а вместо них поставили тонкие и острые протезы, которые соответствовали роли графа Дракулы.

Фильм "Ренфилд", в котором Кейдж выступит без родных зубов, выйдет в прокат 14 апреля. По задумке авторов, это будет комедия, смешанная с жанром ужасов.

"Мы спилили зубы Николаса, а зубные протезы установили так, чтобы они не мешали ему разговаривать. Он хотел вызвать эмоции и сыграть должным образом, поэтому виниры такие тонкие", - рассказал в интервью с Variety визажист фильма Кристиен Тинсли.

Николас Кейдж столкнулся и с другими неудобствами из-за фильма. Помимо спиливания зубов, ему приходилось сидеть в кресле визажиста по три часа, чтобы ему грамотно уложили волосы и нанесли макияж. По словам Тинсли, Кейдж не выходил из образа даже при выключенной камере.