Джонни Депп хочет купить паб в английском графстве

Актер Джонни Депп подумывает о покупке паба в английском графстве Кент, выставленного на продажу за £1 млн. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на свои источники.

Паб The Chequers Inn, принадлежащий возлюбленной звезды телешоу The Great British Bake Off Пола Холливуда Мелиссе Сполдинг, называют любимым местом Джонни Деппа.

"Деп обожает этот паб и ходит сюда многие годы. Джонни нравится его история, и он уже говорил о том, что хотел бы его купить. Он находится в самом сердце английской глубинки", - рассказал источник.

О том, что заведение продается, звезде "Пиратов Карибского моря" рассказал его друг, иллюстратор Ральф Стедмен, являющийся завсегдатаем The Chequers Inn.

Отмечается, что жители деревни Смарден возле города Эшфорда графства Кент, где расположен паб, в последнее время недовольны происходящими в нем изменениями.

Как рассказал источник The Sun, "это не то, что нужно деревенским ребятам".

"Там все так подорожало. У них как раз появилось новое меню со всякими там пафосными блюдами вроде обожженной моркови и всего такого", - сказал местный житель.