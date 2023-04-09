Фильм «Братья Супер Марио в кино» показал лучший старт среди мультфильмов в истории

Мультфильму "Братья Супер Марио в кино" за пять дней удалось собрать $377 млн. Тем самым, лента установила рекорд как лучший старт среди всех анимационных фильмов в истории. Его бюджет составил $100 млн. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В багаже ленты также такие рекорды, как самый лучший старт 2023 года, второй по величине дебют для анимационного фильма после сиквела "Суперсемейки" в США и самый кассовый фильм для компании Illumination.

К концу 9 апреля "Братья Супер Марио в кино" заработали в США $204,6 млн, а в мире - $173 млн.

Созданием мультфильма занимались компании llumination, Nintendo и Universal. В нем режиссеры Аарон Хорват и Михаэль Еленик рассказывают историю братьев-водопроводчиков Марио и Луиджи, открывших портал в подземный город. Там героям предстоит спасти из плена принцессу Пич и сразиться с Боузером. Голос персонажам дали Крис Пратт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Кигэн-Майкл Ки и др.