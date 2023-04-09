https://news.day.az/showbiz/1553964.html Queen думает о выпуске новых песен с Адамом Ламбертом
Queen думает о выпуске новых песен с Адамом Ламбертом
Группа Queen заявила, что рассматривает возможность выпуска новой музыки с Адамом Ламбертом, передает Day.Az со ссылкой на NME.
Гитарист коллектива Брайан Мэй признался, что они уже "немного побаловались", пусть до слушателей композиции не дошли. "Это должно быть что-то настолько особенное, чтобы мы захотели представить это публике", - добавил он.
При этом сам Ламберт признался, что его пугает мысль о создании новых треков вместе с Queen: "Это большое давление".
Певец Адам Ламберт выступает с культовым коллективом с 2011 года.
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