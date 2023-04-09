Queen думает о выпуске новых песен с Адамом Ламбертом

Группа Queen заявила, что рассматривает возможность выпуска новой музыки с Адамом Ламбертом, передает Day.Az со ссылкой на NME.

Гитарист коллектива Брайан Мэй признался, что они уже "немного побаловались", пусть до слушателей композиции не дошли. "Это должно быть что-то настолько особенное, чтобы мы захотели представить это публике", - добавил он.

При этом сам Ламберт признался, что его пугает мысль о создании новых треков вместе с Queen: "Это большое давление".

Певец Адам Ламберт выступает с культовым коллективом с 2011 года.