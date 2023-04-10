Виктория Бекхэм прилетела на годовщину свадьбы сына

Дэвид и Виктория Бекхэм прилетели в Майами, чтобы поздравить своего сына Бруклина с первой годовщиной свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

24-летний Бруклин Бекхэм и 28-летняя Никола Пельтц отметили первую годовщину свадьбы вместе с Дэвидом и Викторией Бекхэм. Несмотря на слухи о вражде с невесткой, Виктория Бекхэм трогательно поздравила пару с годовщиной, опубликовав в личном блоге семейное фото.

"Это так здорово быть вместе, чтобы отпраздновать вашу первую годовщину! Мы вас так сильно любим", - обратилась к сыну и невестке Виктория. На что Никола Пельтц ответила в комментариях: "Сегодня было так весело! И мы вас очень любим".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу в апреле прошлого года. Пышная церемония проходила в поместье семьи Пельтц в Палм-Бич и обошлась молодоженам $3,5 млн. Однако спустя несколько недель после свадьбы, СМИ сообщили о ссоре Виктории и Николы. Их отношения еще больше обострились после того, как Пельтц дала откровенное интервью, в котором рассказала, что мать Бруклина чуть не испортила ей свадьбу. Никола заявила, что Виктория пообещала сшить ей подвенечное платье, но за несколько дней до свадьбы заявила, что ее портные с этой задачей не справятся. По этой причине Пельтц выбрала наряд от Valentino.