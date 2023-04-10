Бритни Спирс вернулась из отпуска без обручального кольца

Американская поп-певица Бритни Спирс продолжает подогревать слухи о проблемах в отношениях с мужем Сэмом Асгари. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

41-летняя Бритни Спирс попала в объективы папарацци, когда выходила из своего частного самолета после отпуска на Гавайях. Звезда была одета черное мини-платье с принтом в виде красных сердец, бежевый пиджак, туфли на массивном каблуке и соломенную шляпу с широкими полями. В руках Бритни держала двух больших плюшевых медведей, а вот обручального кольца на пальце артистки по-прежнему не было.

Слухи о том, что брак 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари переживает не лучшие времена появились в сети после того, как певица сняла свое обручально кольцо и полетела отдыхать на Гавайи в компании давнего приятеля и личного менеджера Кейда Хадсона. Звезда подлила масла в огонь, когда опубликовала в личном блоге видеоролик, на котором она танцует с Хадсоном в одном купальнике. После того, подписчики упрекнули певицу в том, что она ведет себя неподобающе для замужней женщины, Бритни удали свой пост.