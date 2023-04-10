Рассел Кроу завидует актерам из сиквела «Гладиатора»

Актер Рассел Кроу в интервью Collider признался, что завидует актерам, которые будут играть во второй части культового "Гладиатора" Ридли Скотта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Послушайте, единственное, что я чувствую по этому поводу, так это легкую зависть, понимаете? Потому что, очевидно, я был гораздо моложе, и это был огромный опыт в моей жизни. Фильм стал тем, что действительно изменило мою жизнь", - подчеркнул Кроу.

Артист отметил, что после съемок в "Гладиаторе", где Кроу исполнил главную роль, отношение людей к нему изменилось. Актер признался, что ему довелось сниматься во многих замечательных проектах, однако опыт работы над "Гладиатором" Кроу назвал "невероятным".

"Я гарантирую, что сегодня вечером где-нибудь в мире покажут "Гладиатора" в прайм-тайм на тв. Не всегда и не с каждым фильмом получается добиться такой долгой жизни. Так что, очевидно, он занимает особое место в моем сердце", - резюмировал актер.

Оригинальный "Гладиатор" вышел в 2000 году и был номинирован на премию Американской киноакадемии "Оскар" в 12 категориях. В итоге картина унесла пять статуэток, включая награду за лучший фильм, и собрала $460 млн в прокате. Главную роль, генерала Максимуса, в фильме сыграл Рассел Кроу, его главного врага - Хоакин Феникс.