Шакира объяснила переезд из Барселоны

Певица Шакира вышла на связь с поклонниками в Twitter и объяснила, почему решила переехать с детьми из Барселоны в Майами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам звезды, после объявления о разводе с Жераром Пике, она с сыновьями стала объектом преследований журналистов. Шакира пожаловалась на повышенное внимание прессы. "Мои дети, Милан и Саша, пережили очень трудный год, страдая от непрекращающихся домогательств и преследований со стороны папарацци и нескольких средств массовой информации в Барселоне", - поделилась артистка.

Шакира призвала американские СМИ не поджидать ее детей возле школы и не фотографировать мальчиков тайком. "Я умоляю СМИ от имени моих детей уважать их право на неприкосновенность частной жизни. Я прошу вас воздержаться от того, чтобы следить за ними до входа и выхода из их школы, ждать их у дверей нашего дома или следовать за ними на внеклассные и развлекательные мероприятия", - написала певица в соцсетях.

По словам Шакиры, она написала это обращение не как певица, а как любящая мать двоих детей.

Шакира и Жерар Пике расстались в июне 2022 года из-за измен футболиста с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти. У знаменитостей двое сыновей - 10-летний Милан и 8-летний Саша.