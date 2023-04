Тарантино работает над последним фильмом в качестве режиссера

Американский кинодеятель Квентин Тарантино признался, что работает над своим последним фильмом в качестве режиссера. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном во вторник интервью испанской газете La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, действительно ли "Кинокритик" (The Movie Critic) станет последним фильмом, который он режиссирует, Тарантино сказал: "Да, просто меня больше не мотивирует снимать больше фильмов". "Что значит кино сегодня? Это то, что вы видите по телевизору? Это то, что вы видите на киноэкране? И как долго это длится в кинотеатре? Две недели? И потом это транслируется прямо на платформах?" - добавил режиссер.

"Я не думаю, что это произойдет с "Кинокритиком", но это может случиться, - уточнил он. - И мне это не нравится". Тарантино поделился, что сделал "расширенную версию в виде серии "Омерзительной восьмерки" (The Hateful Eight) для Netflix. Он также добавил, что планирует сделать "что-то еще для телевидения, какое-нибудь шоу", которое можно "превратить в сериал".

"Но это то, что не имеет ничего общего с кино, - уточнил режиссер. - Кроме того, я хочу проводить больше времени со своей семьей".

Известность пришла к Тарантино в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction), в котором он выступил режиссером и автором сценария. Кинолента, бюджет которой составил $8 млн, принесла $100 млн прибыли, получила главный приз Каннского фестиваля, премию "Оскар" за оригинальный сценарий и еще ряд кинонаград. Статуэтки "Оскар" за оригинальный сценарий Тарантино также был удостоен за работу над картиной "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012).

В числе работ Тарантино такие фильмы, как "Бешеные псы" (Reservoir Dogs 1992), "Джеки Браун" (Jackie Brown, 1997), "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time in... Hollywood, 2019) и другие.