HBO начал съемки приквела «Игры престолов»

Канал HBO объявил о старте съемок второго сезона фэнтези-сериала "Дом дракона" - приквела шоу "Игра престолов" по романам писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

Как передае Day.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter, съемочный процесс начался на студии Leavesden в Великобритании.

"Дом дракона" вернулся. Мы очень рады вновь начать съемки с членами нашей первоначальной семьи, а также с новыми талантливыми [людьми] по обе стороны камеры. Все ваши любимые персонажи скоро будут строить заговоры за столами совета, маршировать со своими армиями и сражаться на своих драконах. Нам не терпится поделиться тем, что мы заготовили", - приводит издание слова шоураннера проекта Райана Кондала.

Во втором сезоне к "Дому дракона" присоединился, в частности, лауреат премии "Эмми", режиссер Алан Тейлор, прежде работавший над "Игрой престолов", напоминает The Hollywood Reporter.