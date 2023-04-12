https://news.day.az/showbiz/1554759.html Шварценеггер лично починил выбоину в асфальте в Калифорнии - ВИДЕО
Шварценеггер лично починил выбоину в асфальте в Калифорнии - ВИДЕО
В США решать проблемы с дорогами пришел сам Арнольд Шварценеггер. Мощные ливни разрушили асфальт в Калифорнии - теперь там повсюду выбоины и ямы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, масштаб разрушений оказался настолько внушительным, что для ликвидации последствий понадобился целый Терминатор.
Актер, бывший губернатор штата Калифорния, лично поучаствовал в дорожном ремонте в Лос-Анджелесе и починил выбоину в асфальте.
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