Шварценеггер лично починил выбоину в асфальте в Калифорнии

В США решать проблемы с дорогами пришел сам Арнольд Шварценеггер. Мощные ливни разрушили асфальт в Калифорнии - теперь там повсюду выбоины и ямы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, масштаб разрушений оказался настолько внушительным, что для ликвидации последствий понадобился целый Терминатор.

Актер, бывший губернатор штата Калифорния, лично поучаствовал в дорожном ремонте в Лос-Анджелесе и починил выбоину в асфальте.