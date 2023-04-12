Рианна купила пентхаус Мэтью Перри

Певица Рианна заплатила 21 миллион долларов на пентхаус на вершине роскошного небоскреба в Лос-Анджелесе, который ранее принадлежал звезде "Друзей" Мэтью Перри. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В преддверии рождения второго ребенка от A$AP Rocky 35-летняя Рианна позаботилась о том, чтобы у ее семьи было достаточно места. Певица приобрела пентхаус на 40-м этаже небоскреба в Лос-Анджелесе, который раньше принадлежал актеру Мэтью Перри. Известно, что новые апартаменты звезды по площади почти в три раза больше ее старой квартиры, которая находится в том же здании. За пентхаус с четырьмя спальнями, шестью ванными комнатами и шикарным видом на Лос-Анджелес Рианна заплатила $21 млн.

На прошлой неделе стало известно, что Рианна заняла 2002 место в списке Forbes с состоянием $1,4 млрд по сравнению с $1,7 млрд в прошлом году. Она увеличила свой доход после того, как занялась производством нижнего белья и косметики под своим брендом Fenty.