Звезда The Last of Us задумывался о завершении карьеры

48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэла в сериале The Last of Us ("Одни из нас"), признался, что задумывался о завершении карьеры в кино из-за отсутствия денег. Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист поведал, что в 1990-х работал официантом и пробовался на роли в телевизионных шоу и рекламе, однако Паскаля редко утверждали в проекты, из-за чего будущая звезда страдала от безденежья.

Актер признался, что задумывался о том, чтобы завершить попытки стать известным артистом к 30 годам.

"Моя точка зрения заключалась в том, что если к 29 годам у меня не будет серьезной работы в кино, все будет кончено. Я постоянно размышлял над тем, что значит посвятить всю свою жизнь одной профессии", - поведал звезда сериала The Last of Us.

Помимо съемок в шоу, основанном на одноименной видеоигре, Педро Паскаль участвовал в сериалах "Игра престолов" и "Мандалорец". В фильмографии артиста более 80 проектов.