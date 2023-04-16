Рианна купила бывший пентхаус звезды «Друзей»

Барбадосская певица Рианна купила пентхаус в небоскребе в Лос-Анджелесе. Несколько лет назад объектом владел американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новое жилье Рианны находится на 40-м этаже башни The Century и занимает 863 квадратных метра. Певица отдала за бывший пентхаус Перри 21 миллион долларов. При этом изначально за объект просили 28 миллионов. Актер приобрел его в 2017 году за 20 миллионов долларов, но в 2021-м продал.

В распоряжении певицы оказались четыре спальни, восемь ванных комнат, просторная гостиная с домашним кинотеатром и бильярдным столом. Из некоторых комнат открывается панорамный вид на город. Жильцы также могут пользоваться общим бассейном и хранилищем для вина.