Марго Робби поделилась переживаниями из-за фильма «Барби»

Актриса Марго Робби рассказала, что после первого прочтения сценария фильма "Барби" она подумала, что никакая голливудская студия не будет снимать картину. Своими переживаниями артистка поделилась в интервью с Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В первый раз, когда я прочитала сценарий "Барби", моя реакция была: "Ах! Это очень хорошо. Какая жалость, что он [фильм] никогда не увидит свет, потому что они [студии] никогда не позволят нам сделать этот фильм", - сказала Робби, подчеркнув что в итоге фильм все-таки сняли.

Изначально проектом должна была заняться компания Sony Pictures, но позже производство фильма перешло под руководство студии Warner Bros.