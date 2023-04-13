Марго Робби поделилась переживаниями из-за фильма «Барби»
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Актриса Марго Робби рассказала, что после первого прочтения сценария фильма "Барби" она подумала, что никакая голливудская студия не будет снимать картину. Своими переживаниями артистка поделилась в интервью с Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В первый раз, когда я прочитала сценарий "Барби", моя реакция была: "Ах! Это очень хорошо. Какая жалость, что он [фильм] никогда не увидит свет, потому что они [студии] никогда не позволят нам сделать этот фильм", - сказала Робби, подчеркнув что в итоге фильм все-таки сняли.

Изначально проектом должна была заняться компания Sony Pictures, но позже производство фильма перешло под руководство студии Warner Bros.