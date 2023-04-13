Netflix работает над документальной драмой об Александре Македонском

Стриминг Netflix снимет документальную драму о царе Александре Македонском. Это решение было принято на фоне успеха сериалов "Последние цари" и "Королевы Африки: Зинга". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рабочее название ленты "Александр Македонский". Известно, что Netflix работает над этим крупнобюджетным фильмом с лета прошлого года. Съемки проходят в Марокко.

Как отмечает Deadline, в картине будут как документальные, так и художественные элементы. Производством занимаются инди-компании Tailfeather Productions и Lion TV. Шоураннером выступит Тони Митчелл, известный мини-сериалу "Библия".