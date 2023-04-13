Анонсирован сериал по вселенной Гарри Поттера

Медиахолдинг Warner Bros. Discovery официально подтвердил работу над сериалом по вселенной Гарри Поттера (Harry Potter).

Это будет полный перезапуск, с новыми актерами и более подробным отражением событий книг Джоан Роулинг (J.K. Rowling), передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Пока известно мало информации, кроме того, что компания планирует показ сериала на протяжении десяти лет, а автор знаменитых романов станет продюсером сериала.

По этому поводу Warner Bros. Discovery выпустила первый тизер сериала. Он малоинформативный, но атмосферный.