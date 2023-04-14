Ева Лонгория опубликовала редкое фото с мужем и сыном

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория опубликовала в соцсетях редкое фото с мужем и сыном. Актриса поделилась семейным снимком в день рождения супруга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поздравляю с днем рождения лучшего папу, семьянина и мужа, о котором только можно мечтать", - написала знаменитость.

Артистка в 2016 году вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона после трехлетнего романа. От него артистка родила сына Сантьяго - Ева Лонгория впервые стала матерью в 43 года. Звезда рассказывала, что не могла построить нормальные семейные отношения, пока не научилась самообладанию. И только после проработки ревности она встретила своего третьего мужа, с которым счастлива 10 лет.

Первым супругом актрисы был звезда сериала "Главный госпиталь" Тайлер Кристофер, их брак продержался два года. А потом Ева Лонгория вышла замуж за баскетболиста Тони Паркера, она прожила со спортсменом три года, но подала на развод, мотивируя свое решение "непримиримыми разногласиями".