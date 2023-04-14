Бритни Спирс закончила работу над мемуарами

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс закончила работу над своей книгой мемуаров, которая появится на прилавках осенью 2023 года. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары 42-летней Бритни Спирс "предельно честными" и написанными "от чистого сердца".

"Книга Бритни - это история триумфа. Она рассказывает о своем детстве, когда она была маленькой девочкой с большими мечтами, о разрыве с Джастином Тимберлейком, и о том, почему побрила голову", - поделился инсайдер.

Он добавил, что в книге Бритни также делится подробностями о битве с семьей из-за опекунства и историей любви со своим нынешним мужем Сэмом Асгари.

"Книга Бритни предельно честна и написана от сердца. Это действительно история о расширении прав и возможностей женщин - о том, как она взяла под контроль свою жизнь", - уточнил он.

По мнению источника, мемуары Бритни Спирс станут "100-процентным бестселлером".

"Эта книга... потрясет мир. Я верю, что она станет новаторским бестселлером", - подытожил он.