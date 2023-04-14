Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что 26-летняя манекенщица была представлена в категории "Пионеры". Вместе с ней в рейтинге в том числе оказались певица Бейонсе, бизнесмен Илон Маск, футболист Лионель Месси и президент США Джо Байден.

"Платон считал, что красота и добро нашего мира неразрывно связаны между собой. Белла Хадид так же добра, как и красива. В такой момент, как сейчас, когда индустрия изо всех сил пытается оставаться культурно значимой и инклюзивной, присвоить ей одно имя и лицо почти невозможно. Если кто и может претендовать на данный статус, так это Белла Хадид", - высказалась о ней американская топ-модель Кристи Тарлингтон.

В декабре 2022 года Белла Хадид стала главной моделью 2022 года по версии British Fashion Council Awards. В ноябре редакторы американской версии журнала GQ также назвали Беллу Хадид самой стильной знаменитостью в мире. По мнению журналистов, манекенщица одержала победу благодаря умению правильно носить мужскую одежду.