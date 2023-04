Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 18 месяцев. На фото и видео заспанный актёр в домашней одежде слушает пение птиц и наблюдает за вертолётом на балконе своего дома в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на medialeaks.ru.

Американский актёр Джек Николсон попал в объективы папарацци впервые за 18 месяцев. Трёхкратного обладателя премии "Оскар" засняли на балконе его дома на Малхолланд-Драйв в Беверли-Хиллз 13 апреля. В последний раз Джек Николсон был замечен на публике в октябре 2021 года. Звезда вместе с сыном смотрел игру баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс.

На фото растрёпанный Джек Николсон одет в домашнюю оранжевую футболку и чёрные спортивные штаны. Кажется, 85-летний актёр вышел подышать свежим воздухом спросонья.

На эксклюзивном видео таблоида Daily Mail видно, как Джек Николсон слушает пение птиц, осматриваясь по сторонам. Затем актёр встаёт со стула и наблюдает за пролетающим над домом вертолётом. Николсон выглядит расслабленным и, кажется, не замечает папарацци.

В январе 2023 года друзья Николсона рассказали журналистам, что опасаются смерти Джека в одиночестве. Именно так скончался легендарный актёр и друг Николсона Марлон Брандо. В 2022 году в СМИ появилась информация о том, что Джек Николсон страдает от деменции. Один из главных холостяков Голливуда, по словам инсайдеров, практически не выходит из дома и общается с узким кругом людей.

Физически он в порядке, но его разум покинул его, - цитировало инсайдера издание RadarOnline.

Последней работой Джека Николсона стала романтическая комедия "Как знать..." (How Do You Know?) с Риз Уизерспун и Полом Раддом в главных ролях.