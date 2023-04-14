Мэттью Макконахи заявил о возможном родстве с Вуди Харрельсоном

Американский актер Мэттью Макконахи заявил, что он и его коллега по фильму "Настоящий детектив" и друг Вуди Харрельсон рассматривают возможность проведения ДНК-теста, чтобы узнать, являются ли они наполовину братьями. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 53-летнего Макконахи, его мать призналась, что знала отца Харрельсона, причем, возможно, даже близко. Узнав об этом, актеры решили изучить свои семейные истории, так как заподозрили, что могут состоять в родстве. "Несколько лет назад мы были в Греции. Мы сидели и обсуждали, как близки наши семьи. Там была моя мать, и она заявила: "Вуди, я знала твоего отца". И это "знала" прозвучало очень многозначительно", - рассказал актер.

Отец Харрельсона, Чарльз, был наемным убийцей. В 1960 году он был осужден за вооруженное ограбление. В 1973 году его посадили в тюрьму за убийство, но спустя пять лет выпустили за хорошее поведение. В 1981 году его приговорили к двойному пожизненному заключению за убийство окружного судьи. Он заявлял, что убил Джона Кеннеди. Чарльз скончался в тюрьме в 2007 году.

Макконахи и Харрельсон собираются принять участие в новом комедийном шоу на Apple TV+ под названием "Брат от другой матери". Они сыграют вымышленные версии себя, живущих на ранчо в Техасе. Дата релиза шоу еще не объявлена.