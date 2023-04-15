Metallica выпустила первый альбом за семь лет

Рок-группа Metallica представила новый альбом 72 Seasons.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, соответствующее сообщение музыкальный коллектив опубликовал в Twitter.

В альбоме содержится 12 песен, общая продолжительность которых составляет около 80 минут.

Предыдущий альбом рок-группы Hardwired... to Self-Destruct увидел свет в 2016 году.

Кроме того, Metallica проведет мировой тур в этом и будущем годах. Она выступит в Амстердаме, Париже, Копенгагене и других городах.

Группа Metallica была образованна в 1981 году вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Музыкальный коллектив оказал колоссальное влияние на развитие трэш-металла и на музыкальную индустрию.

Группа считается одним из самых коммерчески успешных коллективов в истории музыки. По данным на 2018 год, Metallica смогла продать более 125 миллионов копий альбомов по всему миру.