Amazon готовит сериальные ремейки «Робокопа» и «Блондинки в законе»

Студия Amazon планирует сериальные адаптации франшизы "Робокоп" и дилогии "Блондинка в законе", сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этими планами компания поделилась после получения прав на проекты в следствии приобретения кинокомпании MGM, ранее выпускавшей франшизы.

Представители Amazon раскрыли будущие планы компании. В работу запущен ремейк по дилогии "Блондинка в законе", которая получит свое новое воплощение в виде полнометражного фильма и сериала. Также готовится сериал по франшизе "Робокоп". Фантастический проект "Звездные врата" тоже будет перевыпущен в формате фильма и сериала.

По информации Deadline, также в компании рассматриваются возможные сериальные ремейки фильмов "Великолепная семерка", "Слава" и "Парикмахерская".

Авантюрные комедии "Афера Томаса Крауна" и "Розовая пантера" могут быть пересняты в формате полнометражных фильмов.