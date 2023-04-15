Amazon готовит сериальные ремейки «Робокопа» и «Блондинки в законе»
Студия Amazon планирует сериальные адаптации франшизы "Робокоп" и дилогии "Блондинка в законе", сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Этими планами компания поделилась после получения прав на проекты в следствии приобретения кинокомпании MGM, ранее выпускавшей франшизы.
Представители Amazon раскрыли будущие планы компании. В работу запущен ремейк по дилогии "Блондинка в законе", которая получит свое новое воплощение в виде полнометражного фильма и сериала. Также готовится сериал по франшизе "Робокоп". Фантастический проект "Звездные врата" тоже будет перевыпущен в формате фильма и сериала.
По информации Deadline, также в компании рассматриваются возможные сериальные ремейки фильмов "Великолепная семерка", "Слава" и "Парикмахерская".
Авантюрные комедии "Афера Томаса Крауна" и "Розовая пантера" могут быть пересняты в формате полнометражных фильмов.
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