Элайджа Вуд о новой экранизации «Властелина колец»

Звезда оригинальной трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд скептически высказался о новой экранизации произведения Джона Толкина, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер скептически оценил намерение кинопродюсеров снова перенести на большие экраны мир Средиземья.

"Я удивлен этим новостям. Очевидно, что в основе этого желания - чистая коммерция. Наш проект стал одним из самых успешных в истории, и новая экранизация может тоже хорошо заработать в мировом прокате. Но я надеюсь, что новая франшиза будет сделана с благоговением к наследию Толкина, а не просто с целью заработать как можно больше денег", - заявил Вуд.

При этом исполнитель роли Фродо признался, что выход новой экранизации "Властелина колец" всегда был вопросом времени.

"Понять продюсеров тоже можно - это слишком классный сюжет, чтобы не пробовать экранизировать его снова и снова. Надеюсь, у них получится качественный результат", - подытожил актер.